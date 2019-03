Los momentos clave en la historia de Poniente

"The Childrens", el capítulo final de la cuarta temporada, supuso un antes y un después en la vida de los habitantes de Poniente en general, y de los Lannister en particular. No en vano 'Valar Morghulis' ('Todos los hombres deben morir') ha sido el lema de la cuarta temporada.



Tras el final de la cuarta temporada y hasta que se estrene la quinta en la primavera de 2015, repasamos a continuación los 20 momentos que han supuesto un antes y un después en 'Juego de Tronos'.



¡CUIDADO¡ Esta noticia contiene spoilers de la serie

20- RATAS PARA TORTURAR: Una de las secuencias más truculentas la vivimos entre los muros de la imponente y ruinosa fortaleza de Harrenhal. En el quinto capítulo de la segunda temporada El fantasma de Harrenhal, vimos a cuenta de los hombres de Gregor 'la Montaña' Clegane una escena en la que más de uno apartó la mirada.



19- LA MUERTE DE YGRITTE: Un momento reciente, vivido en el tramo final de esta cuarta temporada. Y es que los reencuentros entre los enamorados de 'Juego de Tronos' nunca han sido especialmente felices.



18- LA BATALLA DE AGUASNEGRAS: El penúltimo capítulo de la segunda temporada de la serie nos dejó de las mejores batallas vistas en pantalla. Un enfrentamiento entre las fuerzas de los Lannister y las comandadados por Stannis Baratheon que, a pesar de cobrarse cientos de muertos, hizo las delicias de todos los fans.



17. MEÑIQUE, LYSA Y PUERTA DE LA LUNA: Petyr Baelish siempre ha estado involucrado en asuntos turbios, conspiraciones y asesinatos. En esta secuencia en cuestión pudimos ver -una vez más- su verdadera cara.



16- THEON QUEMA A BRAN Y RICKON: Por si la idea de Theon de traicionar a Robb y tomar Invernalia no fuera suficiente, ver los cuerpos quemados de los jóvenes Stark Bran y Rickon fue una escena bastante desagradable. Menos mal que después descubrimos que Theon es más bravucón que letal.



15- SAM TARLY MATA A UN CAMINANTE BLANCO: El momento en el que Ser Cerdi pasó a ser conocido como Sam el Mortífero. En el octavo capítulo de la tercera temporada, Segundos hijos, Tarly demostró que no era tan inútil como parecía y también que los caminantes blancos no son invencibles.



14 "¡DRACARYS!": Ver a los dragones de Daenerys incinerar con su hálito a algunos de los personajes más destestables de la serie, es sin duda un momento que merece un puesto de honor en nuestro ranking.



13- DAENERYS SE COME UN CORAZÓN: Y hablando de Daenerys, la Khaleesi ya demostró en la primera temporada que iba en serio y se comió un corazón de caballo crudo y a mordiscos. Y es ue, como bien dijo el propio George RR Martin, "Poniente no es Disneyland".



12- JOFFREY Y LA BALLESTA: Las armas son cosa de adultos... y no de niños caprichosos con tendencias sociópatas. Y mucho menos si se les encierra en su alcoba con un par de prostitutas. El resultado, no podía ser nada bueno.



11- LA MANO DE JAMIE LANNISTER: El mejor luchador de Poniente, la espada más temida de los Siete Reinos dejó buena parte de su fama en otra impactante secuencia en la que le fue cercenado su (segundo) miembro más querido.



10- EL TENEBROSO BEBÉ DE MELISANDRE: Ante la aterrada mirada de el Caballero de la Cebolla (Davos Seaworth), la sacerdotisa roja alumbró en la segunda temporada un bebé fruto de su relación con Stanis. El pequeño no fue muy cariñoso con su tío Renly...



9- LA CORONACIÓN DE VISERYS: Una dolorosa coronación con la que le obsequió Khal Drogo a su ambicioso cuñado. Otra de las secuencias que se ha quedado grabada en las mentes de todos los fans de Poniente.



8- DAENERYS Y SU BAUTISMO DE FUEGO: Daenerys sumó algunas denominaciones más, Madre de Dragones y la que no arde, a su ya larga lista de títulos cuando salió ilesa de las llamas.



7- RAMSAY LE QUITA SU JUGUETE A THEON: El bastardo de Fuerte Terror es un consumado experto en torturar a sus víctimas. El joven Kraken sufrió en su entrepierna el gusto del hijo de Bolton por las amputaciones y desollamientos.



6- BRAN 'CAE' DESDE LA TORRE: Usar el verbo caer para describir lo que ocurrió en aquel primer capítulo de la primera temporada es un eufemismo que simpatizantes de los Star no nos perdonarán. Nadie esperaba que en el episodio piloto vieramos ya un incesto y un intento de infanticidio. Pero... así es el mundo de George RR Martin.



5- LA MONTAÑA vs LA VÍBORA ROJA: Con la vida de Tyrion en juego, Oberyn Martell (la Vívora Roja) y Gregor Clegane (La Montaña) protagonizaron el duelo cumbre de esta cuarta y última temporada. El resultado fue sangriento y, por qué no decirlo, algo desasosegante.



4- LA BODA PÚRPURA: Había funestos precedentes y, una vez más, lo que parecía una celebración, termino en drama. En este caso fue Joffrey Baratheon quien encontró el camino a una vida mejor en el que era el banquete para celebrar su paso a la vida de casado. Más allá de las de Cersei... no hubo muchas lágrimas.



3- TYRION, TYWIN Y LA BALLESTA: El que nos dejó el último capítulo de la cuarta temporada fue sin duda otro de los momentos clave en Poniente. La muerte del que, para muchos, era el verdadero dueño y señor de Poniente, a manos de su propio hijo. Un punto de inflexión en la casa Lannister y en toda la serie.



2- LA EJECUCIÓN DE NED STARK: No será capaz de matar al protagonista en la primera temporada, se decían quienes no habían leído los libros cuando Ned Stark inclinaba su cabeza en el Gran Septo de Baelor. Pero sí, Ilyn Payne no falló y cercenó de un golpe de mandoble el cuello del querido Señor de Invernalia. Esa fue la primera gran lección de Juego de tronos: No te encariñes con nadie.



1- LA BODA ROJA: La catarsis que se vivió en Las lluvias de Castamere, el penúltimo capítulo de la tercera temporada, todavía sigue siendo el MOMENTAZO de 'Juego de Tronos'. La Boda Roja supuso un antes y un después en la serie, y en nuestro cariño hacia George RR Martin.