Modern Family, mejor comedia para los guionistas estadounidenses

Continúan las alfombras rojas en Los Ángeles. Esta vez han sido los guionistas quienes han premiado las mejores series según su criterio. Los Writers Guild Awards 2011 se han entregado esta pasda noche mediante dos actos, uno en Los Angeles y otro en Nueva York, que se celebraron de manera simultánea.



últimamente, la comedia Modern Family no vuelve a casa con las manos vacías. Si hace una semana eran los premios del sindicato de actores (SAG Awards) el que reconocía el buen hacer de la serie de la ABC, ayer fueron los guionistas. La ficción protagonizada por Sofía Vergara fue reconocida como Mejor Comedia, por delante de Glee, 'The Office' o '30 Rock', que sí se llevó el de Mejor Episodio de Comedia ("When It Rains, It Pours").



En el apartado a mejor drama, la soberbia 'Mad Men' se alzó con el WGA a Mejor Serie Dramática, junto al de Mejor Episodio de Drama ("The Chrysanthemum and the Sword"), donde se impuso al final de 'Perdidos' y al último capítulo de la sexta temporada de 'House', entre otros.



Boardwalk empire, la serie protagonizada por Steve Buscemi, se conformó con el premio a la Mejor Serie de Estreno, por delante de 'The Walikng Dead'.



Mejor Drama

'Boardwalk Empire'

'Breaking Bad'

'Dexter'

'Friday Night Lights'

'Mad Men'



Mejor Comedia

'Rockefeller Plaza'

'Glee'

'Modern Family'

'Nurse Jackie'

'The Office'



Mejor Serie de Estreno

'Boardwalk Empire'

'Justified'

'Men of a Certain Age'

'Treme'

'The Walking Dead'



Mejor Episodio de Drama

"Boom" ('The Good Wife')

"The Chrysanthemum and the Sword" ('Mad Men')

"The End" ('Perdidos')

"Help me" ('House')

"I.F.T." ('Breaking Bad')

"I see you" ('Breaking Bad')



Mejor Episodio de Comedia

"Anna Howard Shaw Day" ('Rockefeller Plaza')

"Earthquake" ('Modern Family')

"Nightmayor" ('The Sarah Silverman Program')

"Starry Night" ('Modern Family')

"When It Rains, It Pours" ('Rockefeller Plaza')

"Wuphf.com" ('The Office')



Mejor Película Original para Televisión

'La relación especial'

'No conoces a Jack'



Mejor Película Adaptada para Televisión

'The Pacific', "Parte Cuatro"

'The Pacific', "Parte Ocho"

'Los Pilares de la Tierra'

'Temple Grandin'