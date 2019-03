Modern Family y Boardwalk Empire, triunfadores del fin de semana

Ha sido un fin de semana de alfombra roja. Por partida doble. Los sindicatos de directores y de actores reconocieron el trabajo de sus compañeros con senda galas el sábado y el domingo. Y ante la sorpresa de todos, no ha sido Glee la que ha arrasado: Modern Family se ha llevado a casa el premio a mejor comedia en las dos galas.



SCORSESE PREMIADO POR EL SINDICATO DE DIRECTORES

Este sábado en Los Ángeles se entregaron los DGA Awards, los premios que cada año -desde hace ya 63- el sindicato de directores americanos (Directors Guild of America) concede a sus iguales en el terreno del cine y la televisión. Martin Scorsese se llevó el de mejor director de serie dramática con Boardwalk Empire. Scorsese, productor de la serie de la HBO, fue el encargado del arranque de la serie, de la que dirigió el episodio piloto.



En la categoría de comedia, Modern Family fue premiada por el capítulo dirigido por Michael Spiller. Y la mejor TV movie fue 'Temple Grandin', de la HBO, que también fue galardonada en los último Globos de Oro.



MODERN FAMILY, MEJOR REPARTO DE COMEDIA

Y sin tiempo para recuperarse, al día siguiente se entragaban los premios del sindicato de actores (los SAG Awards). Y de nuevo, Modern Family dio la sorpresa. La comedia de la ABC obtuvo el premio al Mejor Elenco barriendo con todas las apuestas de los expertos que daban a la serie musical Glee como la vencedora. En cuanto a la mejor serie dramática, fue a parar al reparto de Boardwalk Empire. Steve Buscemi tuvo que volver a subir al escenario a recoger el premio al mejor actor de drama.



En cuanto a la comedia, la veterana actriz Betty White sorprendió al llevarse el premio a la Mejor Actriz de Comedia por su personaje en 'Hot in Cleveland', imponiéndose a Jane Lynch (Glee) o a Sofía Vergara, de Modern Family. Alec Baldwin volvió a llevarse el de mejor actor de comedia por quinto año consecutivo.



En el apartado de miniseries, Al Pacino fue premiado por su trabajo en la TV movie de HBO 'You don't know Jack'.



CAMINO A LOS OSCAR

Un rey y un cisne se están repartiendo todos los premios. 'El dicurso del Rey' y 'Cisne Negro' fueron las películas vencedoras del fin de semana. Los premios del sindicato de actores reconocieron a Colin Firth y a Natalie Portman como mejores intérpretes.