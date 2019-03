El misterio de la Habitación Roja de 'La maldición de Hill House' que quizá no conocías

Una idea maravillosa

'La maldición de Hill House' es una de las series más exitosas de la temporada. Son muchos ya los espectadores que han quedado enganchados a los enigmas de la terrorífica historia. Pero, aunque haya un gran número de misterios, posiblemente el mayor de todos sea el de la Habitación Roja. Te contamos el enigma que se esconde tras la tétrica habitación. Si aún no has terminado de ver la serie, te aconsejamos que no sigas leyendo porque esta noticia contiene SPOILERS.