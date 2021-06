Mischa Barton asegura que se sintió "presionada" para perder su virginidad en 'The O.C.'

'The O.C.' fue una de las series más populares de los 2000 y catapultó al estrellato a sus protagonistas.

Dos de sus actrices, Rachel Bilson y Melinda Clarke, parecen haber abierto la caja de Pandora con su podcast 'Welcome to the OC, bitches', donde están revisitando la serie, y tantos años después está más de actualidad que nunca.

Al empezar a salir nueva información a la luz, Mischa Barton, que interpretó a Marissa Cooper en la serie, ha decidido hablar de su experiencia tras las cámaras largo y tendido.

Después de revelar los supuestos motivos por los que decidió abandonarla, dando lugar a una de las muertes más memorables de la televisión, ahora ha hablado en un ensayo en Harper's Bazaar de las presiones que sufrió con su personaje.

La actriz confiesa que se sintió presionada a ser sexualmente activa debido a las tramas de su personaje cuando aún no estaba preparada. "Estaba interpretando a este personaje segura de sí misma que era rápida y suelta. Y yo aún era virgen. Me hizo sentir como un fraude", confiesa.

"Los chicos en la serie eran básicamente adolescentes americanos privilegiados y ricos bebiendo, tomando drogas y por supuesto teniendo sexo. Yo sabía que era importante quitar de en medio esta cosa, mi virginidad, que me perseguía y era el elefante en la habitación", recuerda.

"Empecé a preocuparme mucho de que no podría interpretar este personaje si no me daba prisa y maduraba un poco. ¿Me sentí presionada para tener sexo con alguien? Bueno, después de ser abordada por hombres mayores de treinta, al final hice lo que tocaba. Me siento un poco culpable por haber dejado que pasara. Sentí tanta presión para tener relaciones, no solo por él, sino por la sociedad en general".

En cuanto al ambiente en el set, Barton ya aseguró que había experimentado bullying por parte de algunos hombres y "gente que hizo las cosas mal", lo que al final propició su salida de la serie al no "sentirse protegida" durante su tiempo allí.

Seguro que te interesa:

Cuando Seth conoció a Blair: Adam Brody cuenta cómo surgió el amor con Leighton Meester