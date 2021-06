Milo Ventimiglia se suma a 'The Marvelous Mrs. Maisel' y se reúne con la creadora de 'Las chicas Gilmore'

Después de los rumores que han estado circulando de una posible reunión de la creadora de 'Las chicas Gilmore' con su protagonista, Lauren Graham, para trabajar juntas, ahora ha llegado la sorpresa para los fans de la serie en la forma más inesperada.

Y es que ha sido Milo Ventimiglia, que antes de enamorar a todo el mundo como Jack Pearson en 'This Is Us' también fue el inolvidable Jess de las Gilmore, quien volverá a trabajar con Amy y su marido, Daniel Palladino.

Será en la esperada temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel', cuyo rodaje se ha visto retrasado por la pandemia pero parece que ya va tomando forma.

TVLine ha confirmado que Ventimiglia aparecerá en la nueva temporada, aunque los detalles sobre su personaje permanecen en secreto.

Teniendo en cuenta que los anteriores intereses amorosos de la protagonista, Rachel Brosnahan, han quedado un tanto en el aire con la ¿despedida? de Zachary Levi y Luke Kirby, Ventimiglia podría llegar para revolucionar la vida de Midge Maisel.

Este crossover con 'This Is Us' no es el primer que ocurre en el transcurso de la serie, pues el 'hijo' de Milo, Sterling K. Brown también tuvo un notable papel en la tercera temporada durante la gira de la cómica por Estados Unidos.

Milo Ventimiglia convertido en un galán de los 50

La llegada de "Jess" a la serie de Palladino no es del todo una sorpresa, pues la creadora ya confesó hace unos años que introducir al actor en la serie estaba sin duda en su mente.

"Pero tiene que ser el papel correcto. No puede ser solo un cameo. Tiene que significar algo", aseguraba en 2018.

"Además tiene que ser un momento en el que se pueda afeitar y cortar el pelo para tener el look del periodo de 1950". Parece que ese momento ha llegado y no podemos esperar ver este nuevo aspecto del intérprete.

