Milly Alcock y Emily Carey se unen al reparto de 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos'

Si algo alegró a los fans de 'Juego de Tronos' después de su polémico final, eso fue el anuncio de una precuela, 'House of the Dragon'. Y aunque todavía no se sabe fecha de estreno para esta nueva obra, poco a poco van dándose más datos. El último es la incorporación de dos nuevas actrices al elenco, Milly Alcock y Emily Carey, a quien veremos junto al resto del reparto ya confirmado y que ya han empezado el rodaje hace unas semanas en Gran Bretaña.

Tras la piel de la princesa Rhaenyra Targaryen en su juventud estará Milly Alcock. Sobre dicho papel ha querido hablar un poco más la productora: "la primogénita del rey, de pura sangre Valyria y jinete de dragones, se podría decir que Rhaenyra nació con todos los atributos posibles, salvo el hecho de ser un chico".

Alcock es una actriz australiana que, aunque emergente, ya se ha ganado que los ojos se giren hacia ella. Fue nominada a los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión como Mejor Actriz de comedia por 'Upright' y forma parte del reparto de 'El crespúsculo'.

Por su lado, Emily Carey será Alicent Hightower de joven: "Hija de Otto Hightower, Mano del Rey, todo el mundo la reconoce como la mujer más bella de los Siete Reinos. Criada en la Fortaleza Roja, como parte del séquito del rey, domina las artes cortesanas y sabe moverse en los entresijos políticos".

Carey es una actriz británica que ha participado en ficciones de gran éxito como la serie 'Sed de revancha'. Además, no es la primera vez que interpretará a la versión joven de otro personaje: ya fue la joven Diana en 'Wonder Woman' y la joven Lara Croft en 'Tomb Raider'. Pronto se estrenarán otras dos obras en las que ha trabajado: le dio su voz a Ana en la película de animación '¿Dónde está Ana Frank?' y comparte cartel con Louis Partridge y Vanessa Redgrave en 'The Lost Girls'.

