Millie Bobby Brown se disculpa por sus últimas declaraciones sobre 'Stranger Things'

Hace una semana la actriz de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, sorprendía a todos sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram unas imágenes donde aparecía llorando desconsolada por el fin de rodaje de la tercera temporada de la serie de Netflix. Estas fotografías hicieron cundir el pánico entre los fans de la ficción, que empezaron a sacar sus propias conclusiones y a crear teorías para justificar las lágrimas de la intérprete.

La mayoría de rumores apuntaban a la presunta despedida o muerte de Eleven en 'Stranger Things'. Una hipótesis que se vio respaldada por las imágenes que la actriz publicó en su perfil a continuación, donde aparecía riendo junto a sus compañero de rodaje Finn Wolfhard y Sadie Sink, Mike y Max en la ficción, con el título "One More Time" (una vez más).

El revuelo que los rumores han levantado han obligado a la actriz a disculparse por su reacción en el programa The Late Show with Stephen Colbert. "Soy una persona muy emocional. Cuando se trata de personas tan cercanas, se me hacen difíciles las despedidas. Era el último día (de rodaje) de la temporada, no de la serie", ha explicado Millie Bobby Brown.

Al parecer, Netflix se puso en contacto con la actriz inmediatamente después de que compartiera las fotos en la red social, para recordarle que no podía revelar ningún detalle sobre la nueva temporada. La advertencia no implicaba confirmar que habría cuarta temporada, pero la intérprete se pensó que sí y se vio obligada a dejar que el rumor se extendiera, sin poder hacer nada.

"Me despido de las personas que hacen mi comida, seriamente. Es la gente con la que vivo, literalmente", ha argumentado la actriz sobre su llorera.

Para saber si la tercera temporada de 'Stranger Things' es igual de intensa que su protagonista, tendremos que esperar a 2019.