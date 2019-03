Millie Bobby Brown desata la polémica al defender al protagonista de 'YOU': "No es un acosador, está enamorado"

El protagonista de 'YOU', Joe, es un acosador y sociópata que no se detiene ante nada para estar con la mujer de la que está obsesionado.

Millie Bobby Brown ha sido una usuaria de Netflix más que se ha enganchado a la historia, pero no la ha visto con los mismos ojos.

"Acabo de empezar la nueva serie 'YOU'. Él no es creepy! Está enamorado de ella y está bien. Estoy obsesionada y la estoy maratoneando", contaba a sus seguidores en Instagram.

La actriz de 14 años era consciente de que iba a ser una opinión polémica, porque añadía lo siguiente: "Sé que todo el mundo dirá 'es un acosador, ¿cómo puedes apoyar eso?'. Pero no, él está enamorado de ella. Ved la serie y no me juzguéis por mi opinión".

Las respuestas no se han hecho esperar y las redes sociales estaban echando fuego con gente preocupada por la normalización de este tipo de relaciones, la que recordaba que la joven solo tiene 14 años o los que simplemente la criticaban indignados.

El propio actor que da vida al personaje en cuestión, Penn Badgley, ha mostrado repetidamente su preocupación al ver que mucha gente joven "romantizaba" su personaje, y ha recordado incansable que es un asesino sociópata y peligroso.

Sin embargo, quedaba claro que Millie estaba al comienzo de la serie, y una vez que avanzan los capítulos (y Joe asesina a unas cuantas personas) la estrella de 'Stranger Things' ha entendido que el problema era mucho mayor, y así lo ha aclarado:

"Bueno, he terminado 'YOU', y supongo que el otro día hice un vídeo cuando iba por el capítulo 2 y creo que saqué conclusiones demasiado rápido. Ya he visto el 10, y definitivamente es un acosador. Pero la serie es genial y no puedo esperar a ver la segunda temporada. Lo siento si alguien se ha molestado".

