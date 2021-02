A lo largo de los últimos años, cada vez más personas han tomado la decisión de optar por una dieta vegetariana o vegana. Algunos famosos como Natalie Portman, Christian Bale o Pamela Anderson entre otros, han reconocido en alguna ocasión haber dejado de comer alimentos de origen animal.

Otra de las personalidades que reconoció haberse unido a este hábito alimenticio es Miley Cyrus. Sin embargo, la actriz y cantante decidió cambiar de opinión cuando empezó a darse cuenta de que esta dieta le estaba dejando ciertas secuelas.

En una entrevista en el programa de radio 'The Edge' la actriz habló acerca de su experiencia con este tipo de alimentación, reconociendo que no había sido capaz de desenvolverse como esperaba.

"Cuando era vegana, también me preocupaba mucho la dieta de otras personas y era muy juiciosa con sus dietas. Creo que es un poco exagerado estar tan involucrado en las dietas de otras personas, aunque conozco los efectos... Lo sé por mi experiencia personal, simplemente no me sentía en mi mejor momento".

"Si pudiera adaptarme y aprender a operar al 110% viviendo un estilo de vida vegano, eso sería ideal. Simplemente no llegué hasta ahí". En el vídeo de arriba te contamos los motivos por los que decidió abandonar el veganismo.

