El miedo comienza muy pronto con 'Fear The Walking Dead'

El 'spin-off' de 'The Walking Dead' está a punto de estrenarse en la cadena AMC, que continúa con la promoción de 'Fear The Walking Dead'.



Con motivo de la convención Comic-Con Internacional que se celebra anualmente en San Diego (California), la cadena estadounidense ha mostrado por primera vez el póster oficial de 'Fear the Walking Dead' bajo el lema "Fear begins here" (el miedo comienza aquí). La ilustración ha sido creada por el fotógrafo Frank Ockenfels 3 y en ella podemos ver pisadas de un zombie en la arena de la orilla de la playa de San Diego.



También se ha estrenado un nuevo tráiler, en el que aparecen dos de los personajes de la serie viajando en un coche por una ciudad deshabitada y desolada.



'Fear the Walking Dead' trasladará al espectador este verano (la serie arrancará en agosto) al comienzo del apocalipsis zombie, un momento en el que el mundo sufrió una rápida transformación por razones desconocidas. Antes de que nadie comprendiese qué estaba pasando, la vida, tal y como la conocimos, cambió como jamás podríamos haber llegado a imaginar.



Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, David Alpert y el showrunner David Erickson son los productores ejecutivos de esta nueva serie que está producida por AMC Studios. 'Fear The Walking Dead', localizada en Los Ángeles, está protagonizada por Kim Dickens en el papel de Madison, Cliff Curtis como Travis, Frank Dillane encarnando a Nick, Alycia Debnam-Carey como Alicia, Elizabeth Rodriguez en el papel de Liza, Ruben Blades encarnando Daniel, Mercedes Mason como Ofelia, y Lorenzo James Henrie como Chris.



La primera temporada de 'Fear The Walking Dead' estará compuesta por 6 episodios de una hora y contará, en 2016, con una segunda temporada ya confirmada por la cadena AMC.