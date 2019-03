Michael C. Hall: "¿Gustarme el final de 'Dexter'? Ni siquiera lo he visto"

"Creo que la serie fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Incluso pienso que los guionistas estaban borrachos cuando crearon ciertas tramas". Éstas son las duras declaraciones de Michael C. Hall, ocho meses después del fin de 'Dexter', la serie que le ha convertido en estrella.



En declaraciones a 'The Daily Beast', el actor respondió de manera tajante cuando le respondieron sobre su opinión del final de la serie: "¿Gustarme? Ni siquiera lo he visto. Aunque narrativamente estaba bien, dejaba mal sabor de boca".



"Creo que la gente esperaba un final feliz para Dexter. O una sensación de cierre real", explicó el actor a la web. Este final tan ambiguo propició el rumor de un posible spin-off de la serie, protagonizado por Dexter, algo que el actor parece descartar, ya que está considerando la posibilidad de ser el protagonista de la serie de televisión sobre 'Daredevil'.