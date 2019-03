Un meteorólogo pide matrimonio a su novia en directo durante el eclipse solar

El meteorólogo José Bianco, que cubrió para la cadena de noticias argentino TN el eclipse solar que ocurrió en EEUU a finales de agosto, pensó que nada mejor que un evento como éste, que ocurre cada muchos años, sería el momento elegido para proponer matrimonio a a su novia, la modelo Laura Blanco.

"Le quiero decir a mi novia que cuando quiera, nos casamos", dijo Bianco, de repente y evidentemente emocionado, en medio de un primer plano de lo que se preveía como una emisión sólo informativa.

Laura Blanco se limitó a subir a las redes sociales una foto de los dos juntos. Nada más, sin una respuesta que confirmara el futuro enlace, como esperaban todos argentinos.

Pero la historia no se quedó ahí. Bianco fue el elegido para cubrir el paso del huracán Irma por el estado de Florida. De nuevo, durante una conexión del meteorólogo, los presentadores de las noticias de TN preguntaron sobre el asunto. Y esta vez, contaron con una conexión telefónica de Blanco.

La respuesta de Laura Blanco fue un tanto curiosa (a partir del minuto 7 del vídeo siguiente). "Se armó todo un revuelo de esta supuesta propuesta y yo no lo sentí como una propuesta. Él dijo algo muy lindo, pero que no fue una propuesta. Simplemente fue como un 'cuando quieras nos casamos' y eso está bien. Lo tomé como algo muy tierno, pero no fue un 'te quieres casar conmigo'", explicó Laura Blanco ante los argentinos.

Esperemos que no tenga que ocurrir otro fenómeno meteorológico de similar alcance como el eclipse solar o el huracán Irma para salir de dudas sobre el futuro de esta pareja. De momento, Blanco le dijo a Bianco que de regreso a casa no olvide comprar un "anillo importante" para hacer una propuesta más formal.