Sarah Hyland y Ariel Winter serán siempre recordadas como Haley y Alex Dunphy de 'Modern Family', pero ahora que la aclamada sitcom llega a su fin sus actrices más jóvenes han demostrado que su especial relación va más allá de la serie en la que crecieron.

Una de las razones por las que la comedia ha estado en antena tantos años es por lo bien que funcionan las relaciones de sus personajes, algo que se debe a la gran familia que son también detrás de la pantalla. Así lo demuestran sus actores en redes sociales donde nunca faltan las muestras de cariño. La última ha sido de Sarah Hyland a su "hermana pequeña" Ariel Winter en su cumpleaños, una señalada fecha que la ha puesto muy emocional debido a la gran despedida de la serie.

"Mi cara cuando me doy cuenta de que Ariel Winter cumple 22 y que yo la he conocido literalmente la mitad de su vida. Ha sido un honor y un privilegio no solo trabajar contigo estos 11 años, sino haber convertido nuestra relación en una hermandad", asegura Hyland sobre las hermanas detrás de la pantalla.

"Puede que las hermanas Dunphy ya tengan fecha de caducidad pero espero que nosotras no la tengamos nunca... como los twinkies! Feliz Cumpleaños preciosa!".

Lo que 'Modern Family' ha unido que no lo separe nadie.

