La actriz Kathryn Prescott, especialmente conocida por sus papeles como Emily Fitch en 'Skins' y Carter Stevens en 'Finding Carter', sufrió el pasado mes de septiembre un grave accidente que la llevó a la UCI. Ahora, afortunadamente más recuperada, la actriz ha vuelto a Instagram para contar a todos sus seguidores cómo se encuentra.

Kathryn Prescott publicó una fotografía de una piedra en su perfil de Instagram, una piedra con una importante historia detrás.

Un mensaje de agradecimiento

Prescott se siente muy agradecida con el equipo médico que la ayudó a recuperarse, y por eso, gran parte de su mensaje va dedicado para ellos. "Una mujer anónima, cuyo rostro nunca vi, puso esta roca en mi mano mientras me subían a una camilla. Me susurró al oído que era para la buena suerte" comenzó diciendo.

"Cuando finalmente llegué a la sala de operaciones y me estaban preparando para mi primera cirugía, uno de los asistentes me preguntó qué tenía en el puño. Me di cuenta de que lo había estado guardando desde entonces sin darme cuenta".

"Gracias a esa mujer (si alguien sabe quién es, por favor dígame) y a todas mis increíbles enfermeras, médicos, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionales y cirujanos en NYP y Mount Sinai" continuó diciendo Kathryn.

Su hermana fue su gran apoyo

La actriz de 'Skins' agradeció a su hermana por "mover cielo y tierra para llegar a mí durante una pandemia mundial y la prohibición de viajar", así como a sus amigos: "Gracias a todos mis amigos por estar ahí, sin dudarlo, y por enviar a sus mamás, amigas y hermanas cuando ustedes no pudieron".

Kathryn Prescott terminó el comunicado volviendo a gradecer a todas las personas que estuvieron a su lado. "Gracias a todos los que se han acercado y ayudado en todas y cada una de las formas que pudieron. Desde el fondo de mi corazón, gracias".