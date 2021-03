El mensaje de Giacomo Gianniotti (DeLuca) tras lo que ha sucedido en el último capítulo de 'Anatomía de Grey'

Los fans de 'Anatomía de Grey' han aprendido, después de 16 años, a estar preparados para cualquier cosa en el Grey-Sloan Memorial Hospital. Sin embargo, el drama médico sigue sorprendiendo.

La ficción ha regresado después de varios meses con un esperado capítulo en crossover con su spin-off, 'Station 19', pero el evento ha terminado con un desgarrador giro que los fans aún están asimilando.

Si aún no has visto el capítulo, no sigas leyendo porque a continuación habrá spoilers .

'Anatomía de Grey' se ha despedido de otro de sus personajes principales: el doctor Andrew DeLuca. En una trama que dejaba sin aliento, DeLuca y su hermana Carina persiguen a la mujer sospechosa de tráfico sexual para que no vuelva a escaparse, y la tensa situación acaba en desgracia.

DeLuca es apuñalado y trasladado de urgencia al Grey-Sloan, donde mientras le operan, acaba apareciendo en la playa de Meredith con un emotivo momento para despedirse.

El secreto de su muerte ha estado muy bien guardado, y ahora que todos lloran su pérdida el actor Giacomo Gianniotti ha dedicado unas palabras en sus redes.

"Hay tanto que podría decir... pero todo lo que me viene a la cabeza es gracias. Gracias a todos los fans que quisieron a DeLuca tanto como yo. Contar esta historia ha sido y será uno de los mayores honores de mi vida. Gracias", se despedía en Twitter.

En Instagram también añadía un extenso agradecimiento a todo el equipo y confirma "aquí es cuando salgo del escenario. Pero la serie debe continuar y no puedo esperar a ver lo que hacéis a continuación. Gracias a mi familia de Grey. Os querré a todos siempre".

En el avance del próximo capítulo, que puedes ver en el vídeo de arriba, ya se adelantan las devastadoras consecuencias de su partida para los demás personajes. Y... ¡la vuelta de Patrick Dempsey!

