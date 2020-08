"Eres una luz en este mundo": El conmovedor mensaje de Eliza Taylor (Clarke) a la actriz que se ha despedido de 'The 100'

Con el final de la popular serie apocalíptica que dio comienzo en 2014, los fans de 'The 100' tienen que empezar a decir adiós a la serie y esto hace que también tengan que despedirse de sus personajes tarde o temprano. Con una historia como esta, no se podía pensar que no haría pasar a sus espectadores por momentos difíciles, y si no vais al día con la serie es recomendable que no continuéis leyendo porque habrá spoilers.

Charmaine Diyoza es uno de esos personajes a los que todo el público de la serie empieza odiando y poco a poco se va ganando el corazón de la audiencia, sobre todo si es capaz de sacrificarse a favor de la vida de su hija y la de los demás, como en el caso de este personaje.

Durante esta última temporada, hemos podido ver a Diyoza sufrir más que nunca y finalmente, el personaje de la actriz yugoslava ha tenido una desgarradora despedida.

Su final en la serie ha hecho que una de sus protagonistas, Eliza Taylor, en el papel de Clarke Griffin, haya querido despedirse de ella con un tierno mensaje.

"¡¡¡RIP Dizoya!!! @ivanamilicevic eres una luz en este mundo, una increíble madre, una maldita actriz dura y me llena de alegría llamarte amiga. ¡¡¡Te quiero hasta las trancas!!!"

