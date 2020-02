Desde que ha salido a la luz la noticia de que Sophie Turner y Joe Jonas esperan su primer hijo no se habla de otra cosa. Los fans de la pareja están tan impactados como emocionados y quieren saberlo todo sobre el bonito momento que están pasando.

Sophie ya reflexionó recientemente sobre su nueva vida y cómo ha conseguido encontrar la felicidad más allá de su carrera. Y es que la actriz alcanzó la fama muy joven con su papel de Sansa Stark en 'Juego de Tronos' y aún está averiguando qué quiere hacer con su futuro, ya que no está segura de que sea como actriz.

"Mucha de mi felicidad ahora tiene que ver con estar con una persona de la que me he enamorado perdidamente, y que me quiere más de lo que se quiere a sí mismo, y que quiere verme encontrar mi propia felicidad. Eso es probablemente lo que más me ha empujado a averiguar quién soy, y encontrar mi felicidad en otras cosas más allá de la actuación".

Desde luego parece que la joven la ha encontrado, como dice su precioso mensaje de amor a su marido Joe Jonas en su última publicación de Instagram: "La felicidad empieza contigo, pequeño".

La foto tiene cerca de dos millones de reacciones y es un juego de palabras con el disco de los Jonas Brothers, 'Hapinness Begins'. Sin embargo, ahora la publicación ha tomado un tinte distinto con las últimas y emocionantes noticias sobre su paternidad.

Según ha reportado JustJared, ambos están "extremadamente emocionados" con el embarazo aunque aún es pronto. "Se lo han contado recientemente a sus familias y todo el mundo está encantado y feliz por ellos", aseguran.

