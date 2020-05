Melissa Rauch ha anunciado que ha sido madre por segundo vez a través de su cuenta de Instagram.

La actriz que interpreta a Bernadette en 'The Big Bang Theory' publicó este lunes la feliz noticia junto a una imagen de un gorrito para su bebé, un niño llamado Brooks.

“Estoy increíblemente agradecida y encantada de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Brooks Rauch, a quien acabamos de recibir en el mundo y directamente en nuestros corazones. Su llegada fue posible, en gran parte, por los héroes situados en primera línea: las enfermeras y los médicos que trabajan cada día para asegurarse de que la vida siga avanzando, independientemente de las circunstancias. Las palabras no pueden describir lo agradecida que estoy de que este bebé se una a nuestra familia, pero decir que es un momento surrealista para traer vida al mundo es un eufemismo. Dicho eso, quería compartir algunos pensamientos con otras madres embarazadas o "Pandemamas", como me gusta llamarnos, que están navegando en estas aguas desconocidas. Por favor, id al enlace en mi biografía para ver el ensayo que escribí sobre el tema para Glamour. Como he compartido anteriormente, no soy ajena a la pérdida en el camino hacia la maternidad, por lo que para aquellos que padecen infertilidad o sufren una pérdida, sabed que estáis en mi corazón y que os envío mucho amor ♥”, ha explicado la actriz junto a la foto.

La intérprete se refiere en sus palabras a esta publicación sobre la maternidad que puedes leer aquí.

