Las mejores series para TV Guide y las mayores decepciones para Variety

Una de cal y otra de arena. Los portales especializados en televisión empiezan a publicar sus listas con lo mejor y lo peor del año que termina en un par de semanas. En esta noticia recogemos las publicadas en TV Guide y en Variety con las que han sido para estos portales las 20 mejores series y las 10 decepciones de 2013.



LAS MEJORES SERIES DE 2013

TV Guide recopila en su listado las 20 mejores series del año. 'The Goldbergs' (ABC) ocupa el puesto número 20 de esta lista, seguida de la cuarta temporada 'Boardwalk Empire' (HBO).



Hace un año encabezaba las listas de las mejores series; ahora, 'Homeland' ocupa el puesto 18º para TV Guide con su polémica tercera temoprada que acaba de terminar.



'The Blacklist' (NBC) es uno de los estrenos de la temporada y se sitúa en el puesto 17º, seguida de 'Justified' (FX) y del final de '30 Rock' (NBC).



Saltamos al décimo puesto, en el que se encuentra 'House of Cards' (Netflix). 'Hannibal' (NBC) ocupa el noveno, mientras que 'The Americans' (FX) se sitúa en el octavo.



Otro estreno, 'Masters of Sex' (Showtime) está en el séptimo y 'Veep' (HBO) en el sexto. El 'top five' arranca con la sexta temporada de 'Mad Men' (AMC), seguida de la superproducción de HBO 'Juego de Tronos'.



La medalla de bronce es para la quinta de temporada de 'The Good Wife' (CBS); el otro gran éxito de Netflix, 'Orange is the new black', ocupa el segundo puesto y encabezando el ranking de las mejores series del año se encuentra la temporada final de 'Breaking Bad', nada menos que con una puntuación del 99.



LAS MAYORES DECEPCIONES DEL AÑO

El portal Variety recopila las 10 decepciones del año. La lista arranca con 'Cult' (The CW), seguida de 'Parade's End' (HBO) y la adaptación del cómic 'Agent's of SHIELD' (ABC), que ocupa el octavo puesto.



'Low Winter Sun' (AMC), recientemente cancelada, ocupa el puesto número 7 y el reciente estreno de 'Mob City' (TNT) se sitúa en el sexto lugar de la lista.



La tercera temporada de 'Luther' (BBC America), que no las dos anteriores, han sido una de las grandes decepciones televisivas del año para variety, ya que ocupa el quinto lugar en su lista; 'The Bridge' (FX) ocupa el curto lugar.



'Under the Dome' (CBS) se sitúa en tercera posición, la temporada final de 'Dexter' (Showtime) el segundo lugar y 'The Following' (Fox) corona la lista de decepciones de este 2013.