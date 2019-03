Como cada año el American Film Institute ha elegido las diez mejores series del año producidas en Estados Unidos. Un 'top-ten' en el que están habituales como 'Breaking Bad', 'Juego de Tronos' o 'Mad Men' y que también incluye novedades como 'Orange Is the New Black' o 'Masters of Sex'.



Los premios que concede el AFI reconocen a las producciones que durante el año han supuesto un "avance en el arte de la imagen en movimiento, mejoran la herencia cultural de esta forma de arte en Estados Unidos, inspiraron al público y artistas por igual y/o dejaron huella en la sociedad estadounidense".



Unos requisitos que para los miembros de su jurado, compuesto por miembros de AFI, académicos, críticos y artistas de cine y televisión, en 2013 cumplieron estas diez series: 'The Americans', 'Breaking Bad', 'Juego de tronos', 'The Good Wife', 'House of Cards', 'Mad Men', 'Masters of Sex', 'Orange Is the New Black', 'Scandal' y 'Veep'.



En este 'top-ten' de AFI llama la atención la inclusión de producciones como 'Veep', 'Masters of Sex', 'Orange Is the New Black' o 'Scandal' y la ausencia de títulos tan populares como 'Homeland', 'The Walking Dead', 'Modern Family' o 'American Horror Story', que sí formaron parte de la lista el pasado año.



Los equipos creativos de cada una de las producciones reconocidas serán homenajeados en un almuerzo que tendrá lugar el 10 de enero en Los Angeles. Un evento en el que se mostrarán los clips de los premiados y en el que el jurado exhibirá las razones por las que cada una de las ficciones fue elegida.