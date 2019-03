Lo mejor de la televisión para los críticos británicos

Este año no sería el mismo sin Downton Abbey (televisivamente hablando, claro). La serie de la ITV creada por Julian Fellowes fue una de las grandes triunfadoras de la última edición de los premios Emmy, recogiendo hasta 6 galardones. Otros éxitos de la pequeña pantalla con acento 'british' de 2011 han sido 'Misfits' (E4), 'The Crimson Petal and the White' con Romola Garai (miniserie ambientada en la época victoriana) o 'Sherlock', una nueva mirada al clásico de Sir Arthur Conan Doyle, serie revelación del año en el Reino Unido (muy pronto en Antena 3).



Pero ya se sabe que lo que gusta a los espectadores no siempre coincide con la opinión de los críticos... ¿o sí? El diario 'The Guardian' ha preguntado a todos sus críticos televisivos cuál es la mejor serie de 2011. En este artículo recoge sus opiniones, que en Objetivo TV os resumimos a continuación.



Para Vicky Frost, 'The Crimson Petal and the White' (BBC) es la serie del año, por la historia y en especial, la interpretación de la actriz protagonista, Romola Garai. Aunque tampoco deja de nombrar la irreverente 'Misfits' y la superproducción de la HBO 'Juego de Tronos'.



Phelim O'Neill se decanta por 'Justified' porque para él la segunda temporada ha consagrado a la serie como un "clásico". En cambio, Maggie Brown barre para casa y 'The Shadow Line' (BBC) es su serie del año, sin dejar de reconocer la importancia de Downton Abbey.



El crítico Sam Wollason ha sucumbiado a la historia de 'The Killing'. Pero no a la versión de AMC, sino a la original danesa. Daniel Bettridge corona la producción de la BBC 'The Hour' como la serie del año y Heidi Stephens se rinde ante la sublime interpretaciónde Maggie Smith en Downton Abbey (ITV).