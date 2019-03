La mejor comedia del año es Modern Family

Nueva York acogió anoche la primera edición de los Comedy Awards, organizados por Comedy Central. Eddie Murphy se llevó el Comedy Icon Award y recordó a sus referentes a la hora de actuar: Bill Cosby, George Carlin o Charlie Chaplin. Otro que no se volvió a su casa con las manos vacías fue David Letterman, que recibió el Johnny Carson Award for Comedic Excellence en reconocimiento a su carrera.



En el apartado televisivo, Modern Family continúa su racha y fue la gran triunfadora de la noche. La serie de la ABC fue premiada como la mejor comedia de televisión de 2010 y también consigue el premio a mejor dirección de comedia. En el apartado de actores, Alec Baldwin sigue cosechando éxitos con su papel en '30 Rock', ya que se llevó el de mejor actor de comedia.



En el apartado femenino, su compañera de reparto Tina Fey se quedó sin el galardón (aunque sí que se lo llevó por su papel en la película 'Noche loca'). Kristen Wiig es la que consigue el premio a mejor actriz de comedia en televisión por su colaboración en el espacio de humor 'Saturday Night Live'.



'The Daily Show with Jon Stewart' fue reconocido por los Comedy Awards como el mejor late night y 'South Park' como la mejor serie animada.