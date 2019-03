¿Médicos o carniceros? Ya está disponible el primer vídeo teaser de 'The Knick'

El anucniado retiro de Steve Soderbergh parece verse re-orientado hacia la TV por cable. El director de 'Ocean's Eleven' está trabajando con Cinemax en una nueva serie titulada 'The Knick', retratando el ambiente del Nueva York en 1900 desde el punto de vista de un cirujano bastante dudoso interpretado por Clive Owen.



Esta mini-serie de 10 capítulos se estrenará este verano, pero la cadena ya nos ha avanzado un pequeño teaser, que plantea más preguntas que respuestas. 'The Knick' promete ser una mezcla de una serie de médicos y 'Gangs of New York' de Scorsesse.