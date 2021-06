Por su interpretación en series de éxito como 'The Big Bang Theory' o 'Blossom', Mayim Bialik es una conocida actriz desde hace muchos años.

Actualmente, Bialik trabaja en la comedia televisiva 'Call me Kat'. La protagonista Kat (interpretada por Mayim) decide gastarse todo el dinero que sus padres habían estado ahorrando durante años para la boda de ella en abrir una cafetería en Louisville, Kentucky.

En una reciente entrevista para el medio 'Yahoo Entertainment' la actriz ha admitido que siempre se sintió un poco diferente a los demás.

Mayim comenzó a actuar desde que era una niña. 'Blossom', la serie que mencionábamos, fue la que la catapultó a la fama. Aunque la actriz ha revelado que sentirse diferente no se debe solo a la fama.

"No sé si me sentí normal al crecer", explicaba. "Pero no creo que eso tenga que ver con el hecho de que yo fuese una actriz infantil, creo que también provenía de una familia realmente inusual. Así que nada era normal para mí. Siempre me sentí diferente".

Aunque fuese posible que se sintiera diferente antes de convertirse en un nombre conocido, Mayim tampoco puede negar que ser famosa era un poco "anormal" y contribuía todavía más a que se sintiera como una extraña.

"Estar en la televisión definitivamente me hizo sentir más extraña todavía", admitía, "Estar en el ojo público es definitivamente anormal".

"Pero a pesar de que mi vida no era para nada normal siempre me han tratado como una niña como cualquier otra. Tenía que ir a la escuela, hacer mis tareas y recoger a mi hermano", asegura

Mayim Bialik sobre una posible reunión de 'The Big Bang Theory'

Después de lo que supuso 'The Big Bang Theory' para las vidas de sus protagonistas, en una entrevista para 'Hollywood Life' le preguntaron a Bialik sobre la posibilidad de volver a reunirse con el resto de sus compañeros, pero afirmó que si es algo que sucediera no va a ser pronto.

Mayim aseguró que por su parte estaría dispuesta a llevar a cabo esa reunión, pero debe pasar más tiempo antes de que los poderes públicos lo consideren oportuno.

"Debido a que acabamos de terminar, es un poco difícil pensar en una reunión o un reinicio", dijo la actriz. "Soy una trabajadora feliz en Warner Bros., tengo una compañía de producción allí", asegura.

