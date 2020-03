Mayim Bialik se ganó el corazón de millones de fans gracias a su papel de Amy en 'The Big Bang Theory'.

La actriz siempre ha utilizado las redes sociales para compartir información sobre los temas que la apasionan, pero ahora que el mundo se ha visto azotado por una pandemia global, Mayim también está compartiendo cómo es su vida en cuarentena.

Con la sinceridad que la caracteriza, ha relatado cómo es un día en su vida de confinamiento, y seguro que muchos se sentirán identificados.

"Fin de semana: Cociné lo que parecieron como 87 comidas. Fregué muchos platos. Mucha colada. Disfruté fuerte la paz del Shabbat. Salvé a dos arañas que se colaron en casa. Di paseos y saludé a otra gente (a 2 metros de distancia).

Perdí la paciencia con mis hijos y yo misma me comporté como una cría. Pedí disculpas. Me eché la siesta. Me siento mejor. Ahora tengo que hacer la cena y a empezar todo otra vez. Sin la parte de perder la paciencia espero".

