Por su interpretación en series de éxito como 'The Big Bang Theory' o 'Blossom', Mayim Bialik es una conocida actriz desde hace muchos años.

Actualmente, Bialik trabaja en la comedia televisiva 'Call me Kat'. La protagonista Kat (interpretada por Mayim) decide gastarse todo el dinero que sus padres habían estado ahorrando durante años para la boda de ella en abrir una cafetería en Louisville, Kentucky.

En una reciente entrevista que recoge el medio Digital Spy, la actriz afirma "estar desesperada" por conseguir en un papel en una película de superhéroes después de no conseguir aparecer como profesora en una de las películas de 'SpiderMan'.

La actriz no mencionó para qué película de todas las de 'SpiderMan' fue rechazada, pero sí afirmó que se había esforzado mucho para intentar convertirse en parte del Universo Cinematográfico de Marvel durante muchos años.

A pesar de no haber tenido éxito hasta ahora, Mayim no tira la toalla y tiene la esperanza de que en un futuro va a formar parte de alguna de las películas de Marvel.

"Me gustaría creer que algún día podría suceder", afirmó Mayim Bialik al medio 'Insider'. "Ya he pasado del personaje de joven ingenua, pero sigo pensando que podría haber un lugar para mi. Soy una gran fan de Marvel y DC Comics, pero obviamente DC es mi familia de Warner Bros y soy bastante leal a ello", aseguraba.

Tanto 'The Big Bang Theory' como 'Call me Kat' son producciones de Warner Bros. La actriz firmó un contrato en 2019 de varios años con la empresa Sad Clown Productions, perteneciente a Warner, por lo que no es de extrañar que siga manteniendo sus próximos proyectos "en familia".

Seguro que te interesa:

La historia real por la que Mayim Bialik necesitaba el papel de Amy en 'The Big Bang Theory' y que cambió su vida