Matthew Weiner: "Quería que Don se enfrentara a quién es"

"Quería que Don afrontara quien es". Con esta rotunda frase, Matthew Weiner resumen lo que para él ha sido la sexta temporada de 'Mad Men'. La ficción de AMC creada por Weiner terminó este domingo en EEUU (en nuestro país se ha podido seguir en Canal+ con tan solo 24 horas de diferencia) con máximo de audiencia. El capítulo final fue visto por más de 2,7 millones de espectadores, la finale más vista de 'Mad Men' en sus seis temporadas, según informa el portal TV by the Numbers.



"Lo que realmente quería era llevarlo a un lugar donde se mirara al espejo y viera todas esas cosas sobre sí mismo", ha añadido Weiner en declaraciones a la revista Entertainment Weekly. Sin embargo, tal como Weiner ha desvelado, esta idea no fue muy bien acogida cuando la expuso a los guionistas.



Cuando le han preguntado sobre la frustración que muchos seguidores de 'Mad Men' han experimentado hacia Don durante esta tanda de capítulos, Weiner ha afirmado que no tiene "control" sobre esto.



El guionista ha continuado diciendo que siempre espera que los fans "se sorprendan, se entusiasmen [...] y se interesen en Don". "No puedo definir lo que es positivo o negativo porque yo no juzgo ni a él ni a ninguno de los otros personajes", ha agregado.



Desde su estreno en 2007, 'Mad Men' ha recibido los aplausos del público y de la crítica, que le ha otorgado nada más y nada menos que quince premios Emmy y cuatro Globos de Oro, uno de ellos para su protagonista, John Hamm.