Matthew Perry regresa a 'The Good Wife'

Según informa Deadline, el episodio en el participará Matthew Perry en 'The Good Wife' se emitirá a principios del próximo año. Perry volverá a dar vida a Mike Kresteva, un ingenioso abogado de Chicago que mantiene un conflicto legal con la protagonista de la ficción Alicia Florrick, a la que encarna la actriz Julianna Margulies, durante una investigación sobre un tiroteo policial.



Kresteva es también un duro contrincante del ex marido de Alicia, Peter Florrick (Chris Noth), en la carrera gubernamental por Illinois, junto a Maddie Hayward (Maura Tierney).



Matthew Perry interpretó al personaje durante dos episodios de la tercera temporada de la serie televisiva y también realizó una aparición estelar en el estreno de esta última. Perry ha comentado en varias entrevistas que "antes de que NBC escogiera 'Go On', los creadores de 'The Good Wife'" querían que su personaje "tuviera mucha importancia". "Iba a estar presente en unos 9 ó 10 episodios, pero ahora podre hacer 1 ó 2", desveló el actor.



Para él, protagonizar la comedia 'Go On' le impedía pensar en otros planes a largo plazo aunque 'The Good Wife' se seguía esforzando por buscar el modo de que Perry pudiese participar en más episodios. "Me encantaría hacer las dos series, pero simplemente no se puede. Aunque los 2 capítulos que haré son de lo mejor que he visto nunca", reveló.



Perry, conocido por su papel Chandler en Friends, ha logrado hacer de su show 'Go On' la comedia más vista de este año y lo que en un principio iba a ser un pequeño proyecto se ha alargado considerablemente, logrando que la NBC apueste por una temporada completa.