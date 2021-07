"Días felices": Matthew Perry ('Friends') reaparece y tranquiliza a los fans preocupados por su salud

La reunión de 'Friends' fue una de las grandes alegrías para los fans de la serie que terminó hace casi 20 años. En este homenaje a 'Friends' pudimos disfrutar de todo el elenco principal mientras ellos recordaban algunas anécdotas de los rodajes o repetían escenas. Pero los fans se quedaron algo preocupados por el estado en el que se encontraba Matthew Perry, el actor que interpretaba a Chandler. Quién no parece vivir su mejor momento ya que, además, el actor recientemente anunció que rompía su compromiso con Molly Hurwitz.

El estado de Matthew en la reunión de 'Friends'

Por desgracia hubo un punto amargo para los fans y fue el preocupante estado de Matthew Perry, que hablaba con ciertas dificultades y dejó unas declaraciones muy sorprendentes. Unos días más adelante una fuente confirmaba a The Sun que su problema arrastrando palabras durante la reunión se debía a una intervención dental que le realizaron ese mismo día.

'Friends': Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer | HBO Max

Además, Matthew confesó que sufría ansiedad tras los rodajes de los episodios de la serie y así contaba Matthew su experiencia con la ansiedad: "Al menos en mi caso, tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba".

Sus compañeros en la serie no tenían ni idea de que le ocurriera esto durante la serie y se quedaron igual de sorprendidos que el resto del público.

La ruptura con su prometida

Y, por desgracia, los problemas para Matthew continuaron y el actor anunció hace unas semanas que él y su pareja, Molly Hurwitz, habían roto su compromiso.

Molly Hurwitz y Matthew Perry | Instagram (@mattyperry4) I Getty

Ambos anunciaron sus planes de boda en Noviembre de 2020, pero parece que finalmente esto no será así. A través de una publicación en su Instagram, que ya ha borrado, contaba Matthew la separación : "A veces las cosas no funcionan y este es uno de esos casos. Le deseo lo mejor a Molly".

¿Cómo está Matthew ahora?

Después de este camino tan pedregoso que ha tenido Matthew en los últimos meses, parece que todo empieza a mejorar. El actor ha reaparecido con una foto personal en su Instagram, en lugar de promociones de su marca, después de 7 meses en la que pone: "Días felices".

Con esta foto sonriente en un restaurante tranquiliza a sus fans y parece que el actor está empezando a recomponerse de esta etapa tan complicada que le ha tocado vivir.

