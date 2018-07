Matthew Goode se marcha de 'The Good Wife'

La ficción, que protagoniza Julianna Margulies, se despide de Mattew Goode que ya no estará cuando la serie regrese en otoño a CBS con su séptima temporada.

Tras la despedida de Archie Panjabi, cuya última aparición como Kalinda fue el pasado 10 de mayo en la season finale de la sexta temproada, es muy improbable que volvamos a disfrutar de Kalinda en la seria. Sin embargo, aún cabe alguna posibilidad de volver a ver a Goode en alguna aparición especial. Eso sí, ni la cadena ni los creadores de la serie han confirmado esto, sólo son rumores.



Matthew Goode se unió al reparto 'The Good Wife' para interpretar a Finn Polmar durante la segunda mitad de la quinta temporada. Con su aparición sustituía la baja del actor Josh Charles. Su personaje gustó al público y Finn se convirtió en regular durante la sexta temporada, ahora su salida podría tener algo que ver con la oferta de trabajo de la season finale.



Al comienzo de la sexta temporada Archie Panjabi anunciaba que abandonaba 'The Good Wife' y dejaría de interpretar a la investigadora Kalinda Sharma. Justo cuando finalizaba su contrato llegó a un acuerdo con los estudios 20th Century Fox para protagonizar un episodio piloto de cara a la próxima etapa.



Sin embargo su marcha no ha estado exenta de polémica, el portal TVLine recogía la enemistad entre Archie Panjabi y Julianna Margulies, protagonista y productora ejecutiva de 'The Good Wife'. De hecho, aunque su enemistad haya pasado desapercibida para muchos, es curioso conocer que llevan casi tres años sin compartir un minuto en pantalla.