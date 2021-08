Matt McGorry habla del estigma sobre la homosexualidad y de cómo sintió vergüenza cuando experimentó de joven

En la trayectoria de Matt McGorry destacan su papeles en las populares y aclamadas 'Orange is the New Black' y 'Cómo defender a un asesino'. La dos series han sido muy aplaudidas por su representación del Colectivo LGTBIQ+. Y ahora Matt McGorry ha hablado sobre este colectivo en uno de los programas de 'Man Enough', que se compone de mesas redondas.

Ha criticado la cultura del estigma que rodea a la homosexualidad, especialmente cuando se trata de hombres, destacando que puede ser perjudicial mental y emocionalmente y alegando que es una "ira para todos los hombres". Incluso "independientemente de su sexualidad", incluso cuando no son homosexuales realmente.

Además, también habló de su propia experiencia en el pasado señalando que durante muchos años, vivió con la vergüenza de lo que sucedió entre él y otros hombres cuando era más joven. "De joven, como muchos chicos heterosexuales, experimenté con otros chicos. Pero eso es común y nadie habla de ello", confesó ahora, con 35 años.

"Como, experimentando físicamente. No creo que fuera sexual, y soy heterosexual, nunca me sentí atraído por los chicos, pero es solo esto y no necesito entrar en todos los detalles, pero, ya sabes, donde simplemente pruebas las cosas", añadió cuando elpresentador quiso conocer más detalles.

También, dijo sentirse avergonzado por haber probado esas cosas y explicó cómo constantemente se preguntaba si eso le hacía diferente. El actor le contó también al presentador, y al público en general, que siempre temió que esto se revelara al mundo algún día.

"Tuve tanta vergüenza por eso, durante años después, pensando que algún día iba a ser famoso, tal vez, y alguien lo encontraría y me iba a destruir", se sinceró Matt McGorry. "Así es como funciona la vergüenza; si te mantienes en la oscuridad, mojado y mohoso, se festeja", añadió.

A lo largo del programa, también habló con Javier Muñoz y Derek Hough sobre la masculinidad moderna y lo que la sociedad considera un "hombre ideal", lo que solo ha allanado el camino para las limitaciones y la incapacidad de estos hombres para ser ellos mismos cuando quieran. Desde el punto de vista de McGorry, las personas, hombres o no, no deberían ser condenados y juzgados por sus decisiones, pasadas o presentes.

