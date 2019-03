Matt LeBlanc de 'Friends' rechazó protagonizar la serie 'Modern Family'

Matt LeBlanc continúa dando titulares con sus confesiones. Si hace unas semanas se pronunció en contra de un posible reencuentro de los protagonistas de 'Friends' en una película o capítulo especial de la serie, ahora ha contado un bombazo: rechazó la proposición de formar parte de la familia Dunphy de 'Modern Family'.

El actor pasará a la historia de la pequeña pantalla como el inolvidable Joey Tribbiani de 'Friends', pero es que también podría haber pasado por formar parte del reparto de otra de las comedias de más éxito de la televisión como es 'Modern Family'.

"Llegó el guión del primer episodio (de 'Modern Family') a mi mesa con la oferta de interpretar al personaje de Phil Dunphy (que finalmente interpretó Ty Burrell)", ha explicado LeBlancen una entrevista al medio estadounidense USA Today.

El guión le llegó unos años después del fallido 'spin-off' de 'Friends' centrado en su personaje, un tiempo que pasó alejado de las cámaras. "Recuerdo leer el guión y pensar que era realmente bueno, pero no era el hombre para eso. Habría sido injusto para el proyecto que yo lo cogiese. Sé lo que puedo hacer y lo que no. Además, me lo estaba pasando muy bien tirado en el sofá", ha confesado el actor.