Matt LeBlanc no quiere que vuelva 'Friends'

Matt LeBlanc, Joey en la comedia 'Friends', ha dado las razones en una entrevista a The Daily Beast por las que no quiere que regrese 'Friends'. El actor cree que no tendría sentido continuar la historia.

"¿Qué historia íbamos a contar? Esos personajes han ido cada uno por su lado, han crecido. Todo el mundo que haya visto la serie tiene una versión diferente en sus cabezas de qué es lo que hacen Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica y Chandler 13 años después del final de la serie", ha afirmado LeBlanc.

"La serie era sobre un periodo concreto de la vida de esas personas, después de la universidad y antes de casarse. Ese momento en el que tus amigos son tu mayor apoyo, y cuando eso se acaba, se acaba", ha continuado explicando el actor que interpretó a Joey Tribianni.

Jennifer Aniston, la actriz que interpretó a Rachel Green en 'Friends', sí que volverá a la televisión. Lo hará junto a Reese Witherspoon ('Big Little Lies'), quien interpretó a su hermana pequeña en la mítica serie de NBC.