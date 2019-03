Matt LeBlanc: "Me encantaría jubilarme más pronto que tarde"

Matt LeBlanc podría haber protagonizado 'Modern Family', pero rechazó el papel. Estaría pensando que si aceptaba interpretar a Phil Dunphy, a lo mejor no se podría jubilar a los 50 años, como es su intención.

El actor, conocido por interpretar a Joey Tribbiani en 'Friends', se ha mostrado así de sincero en la entrevista que le hizo Conan O'Brien en su programa de TBS. "Me gustaría retirarme más pronto que tarde porque creo que lo que me gustaría es no hacer ni una puta cosa", confesó.

LeBlanc siempre ha dicho que le gustaría retirarse a los 50 años, edad que cumplió el pasado 25 de julio. "Un día normal podría ser dormir tanto como quieres o levantarte temprano si lo prefieres, no hay que ir a ningún lado ni nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Puedes ir al gimnasio, o no. Puedes tomarte nueve tazas de café o no", dijo el actor.