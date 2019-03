Matt Damon y Ben Affleck producirán una serie para la CBS

'More Time With Family' narra la historia de un padre de familia (Papa) que ha decidido cambiar de trabajo para pasar más tiempo junto a sus mujer y sus hijos.



Ben Affleck y Matt Damon -ganadores del Oscar por el guión de 'El indomable Will Hunting' en 1997- serán los productores ejecutivos a través de la compañía que los dos fundaron en 2012, Pearl Street Films.



Josh Goldsmith y Cathy Yuspa serán los guionistas de 'More Time With Family', junto al protagonista de la ficción Papa, con quien ya trabajó Matt Damon en la gran pantalla en 'Behind the Candelabra' y '¡El soplón!'.



Este proyecto marca la segunda ficción televisiva en la que participa Ben Affleck este año, tras su trabajo en el drama de la Fox, 'The Middle Man'. Affleck estuvo apunto de dirigir esta serie, pero finalmente se retiró debido a su apretada agenda, ya que el actor estará ocupado durante los próximos meses en el rodaje de secuela de 'El hombre de acero' donde interpretará al nuevo Batman.



Así, la cadena estadounidense está considerando la posibilidad de encontrar un nuevo director o esperar a que la apretada agenda de Affleck permita al cineasta retomar el proyecto.



Para la productora de Damon y Affleck, 'More Time With Family' se une a una lista que no ha cesado de crecer desde que viera la luz hace poco más de dos años, y que ya incluye a la ya citada 'The Middle Man', 'Live By Night', 'Race to the South Pole' y 'Whitey', un biopic sobre Withey Bulger, un mafioso de Boston protagonizado por Damon, Affleck y Casey Affleck.