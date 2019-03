Matt Damon aparecerá en 'House of Lies'

El actor va a dejarse ver en un capítulo de la segunda temporada de la ficción, cuyo episodio piloto vio la luz la noche de este domingo en Estados Unidos. Damon, que se dará vida a sí mismo, contratará a los protagonistas de 'House of Lies' para iniciar una organización caritativa para competir con George Clooney, según informa el portal The Hollywood Reporter.



La noticia la ha hecho pública David Nevins, jefe de la división de entretenimiento de Showtime, canal que emite la serie en el país norteamericano. Matt Damon se une así a la lista de actores invitados que visitarán la ficción durante esta segunda temporada, entre los que se encuentran Lisa Edelstein ('House') o Adam Brody ('The O.C').



No es la primera aparición de Damon en la televisión. En 2011 tuvo un pequeño papel en '30 Rock', la comedia de la NBC que finaliza este próximo 31 de enero. Además ha aparecido brevemente en otras ficciones como 'Will y Grace'.



En el currículum del actor para la gran pantalla encontramos otros títulos tan conocidos como 'Invictus' o 'El indomable Will Hunging', largometraje por el que ganó un Oscar a Mejor Guión y le valió la nominación en la categoría de Mejor actor.



'House of Lies' gira en torno a un grupo de consultores, adictos al trabajo y capaces de cualquier cosa con tal de enriquecerse. La comedia está protagonizada por Don Cheadle, por cuya interpretación ha ganado un Globo de Oro al Mejor actor de comedia la pasada noche.



El reparto de la ficción lo completan Kristen Bell ('Verónica Mars'), Ben Schwartz ('Los otros dos') y Josh Lawson ('En campaña todo vale') y en nuestro país se puede ver en Canal+.