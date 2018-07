Matt Bomer confirma que estará en la nueva temporada de 'American Horror Story'

'American Horror Story' prepara su sexta temporada y cominezan a confirmarse nombres del reparto protagonista. Junto a Lady Gaga y Angela Bassett, Matt Bomer es el último actor que ha confirmado que estará en la nueva entrega de la serie creada por Ryan Murphy.



"No sé nada de la sexta temporada. Sé que va a volver y sé que seré parte de ella en algún momento, lo que es genial y por lo que estoy muy emocionado, pero no sé aún de qué trata", ha declarado Bomer en una entrevista en Magic Radio.



A quien no veremos en la esta temporada será a Jessica Lange, que de nuevo a tenido anunciar que no volverá a la serie de FX.