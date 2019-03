Cuatro actores de 'Juego de Tronos' han firmado para grandes proyectos cinematográficos: Carice van Houten, que interpreta a Melisandre, trabajará en el biopic de Jesse Owens, 'Race', dirigido por el cineasta alemán Leni Riefenstahl; Aiden Gillen (Meñique), dará el salto al cine con la secuela de 'El corredor del laberinto'; Charles Dance, que encarna a Tywin Lannister, y Lena Headey, su hija Cersei en la ficción, compartirán planos en 'Orgullo y prejuicio y zombies'.



Por otra parte, Peter Dinklage, que encarna a Tyrion, apareció en 'X-Men: Días del futuro pasado'; Nikolaj Coster-Waldau el actor que da vida a Jaime Lannister, obtuvo el papel masculino principal en 'No hay dos sin tres'; y Emilia Clarke (Deanerys), recientemente firmó para 'Terminator: Genisys'.



Mientras, en la serie de AMC, 'The Walking Dead', los actores no están corriendo la misma suerte, según destaca el portal The Hollywood Reporter. A pesar del éxito de la ficción, la estrella de la serie, Andrew Lincoln, no ha tenido ningún otro papel desde Pago justo, película del año 2010. Steven Yeun, o Glenn Rhee, ha aparecido sobre todo en películas y series para televisión, exceptuando I Origins, filme que se estrena en España en noviembre.



Además, las películas que los actores de 'The Walking Dead' acostumbran a hacer son más desconocidas, como es el caso de algunos de los trabajos que ha protagonizado Norman Reedus (Daryl Dixon en la ficción de zombies).



La quinta temporada de 'Juego de Tronos' está en pleno rodaje, parte en localizaciones de Sevilla, como los Jardines del Alcázar Real. Los nuevos capítulos de la serie se estrenarán en abril de 2015 en la cadena HBO y poco después en Canal+ en nuestro país. La serie de AMC estrenó anoche su quinta temporada, la "más ambiciosa" según sus productores. 'The Walking Dead' vuelve esta noche a Fox España tan solo 24 horas después de su estreno en EEUU.