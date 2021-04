'Master of None' tendrá tercera temporada y se estrena en mayo

Casi cuatro años después del estreno de la segunda temporada de 'Master of None' Netflix ha anunciado el estreno de la temporada 3. Este miércoles anunciaba la fecha de estreno de una serie de novedades, entre las que están 'The Witcher' o 'You', y también adelantaba cuándo veremos la nueva entrega de la serie de Aziz Ansari.

Aunque se ha informado de que la ficción se estrenará en mayo, no se ha especificado qué día, por lo que habrá que esperar a ver en qué momento del próximo mes llegará a la plataforma.

En enero de este mismo año se anunció que existía una temporada 3 de 'Master of None'. La tercera temporada de la serie comenzó a rodarse en 2020, pero la pandemia de coronavirus obligó a paralizar su producción. Sin embargo, tras este nuevo anuncio parece que pudieron continuar con su rodaje unos meses después.

¿Qué pasó en la temporada 2 de 'Master of None'?

En la segunda temporada, el personaje de Aziz Ansari, Dev, viaja a Italia, donde conoce a una seductora mujer llamada Francesca (Alessandra Mastronardi), que ya estaba saliendo con otra persona. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en un romance que amenazó con sacudir el eventual compromiso de Francesca con su novio.

Pero después de que Francesca visitara a Dev en Nueva York, ambos revelan que tienen sentimientos el uno por el otro, y nos queda una imagen de ellos acostados uno al lado del otro en la cama, con Francesca sin su anillo de compromiso. La temporada quedó así abierta.

Acusaciones de conducta sexual inapropiada

El cómico Aziz Ansari, creador y protagonista de la serie, fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2018, algo que le mantuvo unos meses alejado de todo, hasta que regresó con un nuevo especial de Netflix en 2019.