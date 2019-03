Mark Hamill, cameo estrella del final de 'Mentes criminales'

La Fuerza estará acompañará al final de temporada de 'Mentes Criminales'. La cadena CBS ha confirmado que el actor Mark Hamill será la estrella invitada en el final de la octava entrega de la serie, según informa el portal TV Guide.



Quien diera vida a Luke Skywalker en la trilogía original de 'Star Wars' aparecerá en el capítulo doble de CBS. La cadena no ha detallado que papel jugará Hamill en la ficción, aunque es posible que el interprete encarne al Replicador, el asesino en serie que ha estado acosando a los agentes del BAU. Erica Messer, la productora ejecutiva de 'Mentes criminales', reveló que el BAU no se encontraría cara a cara con este asesino hasta el final de la temporada.



Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Disney, todo indica que Hamill volverá a encarnar a Luke Skywalker en la nueva trilogía de 'Star Wars', cuya primera entrega llegará a los cines en 2015 dirigida por J.J. Abrams ('Lost'). Y el actor no va a regresar sólo: Harrison Ford y Carrie Fisher, quienes dieron vida a Han Solo y a la princesa Leia respectivamente, también reaparecerán en la séptima entrega de la saga.