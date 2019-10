'Pasión de Gavilanes' es uno de las novelas más exitosas del mundo y actualmente la puedes seguir viendo todas las tardes en Nova o a través de ATRESplayer.

La ficción colombiana nos cuenta la complicada historia entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, quienes luchan contra viento y marea porque el amor triunfe ante tanta adversidad.

Uno de los grandes personajes de 'Pasión de Gavilanes' fue el de Juan Reyes interpretado por el actor cubano Mario Cimarro.

Ha pasado mucho tiempo desde que terminó la novela pero Mario Cimarro ha vuelto a demostrar que sigue siendo ese hombre "que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar", como decía su tema principal de la banda sonora.

En el vídeo de arriba te contamos el homenaje que Cimarro ha hecho a la serie en una seductora imagen con la que recordarás a Juan Reyes.

