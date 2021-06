Así es Marina Pearl, la única y desconocida hija de Matt LeBlanc, Joey de 'Friends'

Matt LeBlanc es un actor conocido principalmente por su aparición como Joey en la exitosa serie 'Friends'. Ahora, 17 años después del final de la serie, el elenco se ha vuelto a reunir en un emotivo reencuentro. 'Friends: The Reunion', se estrenó el pasado 27 de mayo y tiene a todos sus fans pegados a la pantalla.

Durante este programa tan especial, los actores rememoraron y recordaron los mejores momentos de la serie así como todas las anécdotas e historias que habían vivido durante los años de grabación.

Pero también hablaron de su vida personal, y Matt LeBlanc mencionó brevemente a su hija Marina Pearl. Las palabras sobre ella fueron muy breves pero los fans no tardaron en comenzar a buscar datos sobre ella, pero la búsqueda concluyó sin éxito alguno.

Marina Pearl es hija de Matt y de su ex mujer, Melissa McKnight, con quien tuvo una relación de tres años. Nació el 8 de febrero de 2004, pocos meses antes del final de la serie.

A la hija del actor le gusta mantener su vida en privado y es por ello que no se conocen muchos detalles sobre ella.

Marina Pearl y Matt LeBlanc | Instagram

Tuvo problemas de salud cuando era niña

Marina no tuvo la infancia más fácil ya que, según recoge el medio 'Meaww', le diagnosticaron displasia cortical antes de cumplir un año, sufriendo convulsiones cuando era bebé. Aunque la displasia se corrigió cuando ella era una niña pequeña, su condición médica dejó a Matt muy preocupado por la salud de su hija.

En una entrevista para 'The Telegraph' mencionó: "No tenía ganas de ser gracioso. Tenía muchas cosas que hacer en mi vida personal. Sabía que no me estaba perdiendo nada. Me había ido de fiesta un poco. Pero no había nada allí que pudiera satisfacerme. Quiero decir, tengo cervezas en la nevera de casa".

Matt LeBlanc y su hija Marina Pearl LeBlanc | Gtres

Es la "niña de papá"

En 2014, Matt dijo en una entrevista que su hija era "la niña de un papá": "Ella puede hacer conmigo lo que quiera. Soy impotente". Cuando cumplió 12 años, Matt le dijo a la revista 'People' que lo que mas le gustaba a Marina eran los caballos y Rihanna. "Este año, para su cumpleaños, me dijo: 'Quiero que hagas que Rihanna venga'. Y yo estaba como, 'Lo haré bien, seguro'".

Matt LeBlanc y su hija Marina Pearl LeBlanc | Gtres

Matt está muy orgulloso de su hija

Tal y como recoge 'Meaww', Matt está muy orgulloso de su hija. "Pasar tiempo con ella es lo mejor que he hecho en mi vida. Tenemos un gran vínculo y es lo mejor de mi vida", mencionaba.

Seguro que te interesa:

La broma de Matt LeBlanc en la reunión de 'Friends' que ninguno de los protagonistas pilló y era un guiño al final