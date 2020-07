El marido de Vanessa Morgan ('Riverdale') le pide el divorcio tres días después de anunciar que está embarazada

El anuncio de su embarazo ha sido de los momentos más emocionantes para la actriz de 'Riverdale', Vanessa Morgan. La intérprete de 28 años publicó hace tres días un post anunciando que estaba embarazada de un niño, junto a las fotos de la fiesta que hizo para descubrir el género del bebé.

Sin embargo, su marido, la estrella del béisbol Michael Kopech, no apareció en ninguna de las fotografías compartidas y se ha sabido que tres días después de la fiesta ha emitido una petición judicial de divorcio de Morgan. Según informa TMZ en base a documentos legales, el jugador de los Chicago White Sox solicitó la separación el 19 de junio.

La pareja se casó el 4 de enero en la Casa Walton de Florida después de que el jugador de 24 años le pidiera matrimonio a la actriz en julio de 2019 en un viaje a las cataratas de Havasu, Arizona.

El anuncio del embarazo era un escalón más de felicidad para el joven matrimonio. Pero la noticia de la separación ha supuesto una gran sorpresa cinco meses después de su boda y con un bebé en camino.

En la publicación del anuncio, Vanessa compartió varias fotografías de la decoración de la fiesta, el momento en el que al pinchar el globo descubre que va a tener un niño, el test de embarazo positivo y un vídeo del primer ultrasonido.

Junto a las fotografías publicó un mensaje indicando que está "encantada de dar la bienvenida a mi hijo al mundo este enero".

"Este pequeño ya me ha traído mucha felicidad y un sentimiento de un propósito mayor. ¡¡No puedo esperar a conocerte!! En lo personal, he tenido la suerte de crecer de cara al público habiendo empezado mi carrera de actriz a los 6 años. Mientras que esto ha sido increíble para mí, estoy deseando darle a este pequeño espacio para crecer fuera de los focos, hasta que me diga lo contrario", comentaba la actriz sobre su decisión de mantener su vida privada fuera del ámbito mediático.

"Pequeñito, fuiste hecho con tanto amor y ya emanas una luz tan fuerte que calienta mi vientre. Gracias a Dios por esta bendición. Estoy tan feliz y no puedo esperar a dedicarme todos los días a ser la mejor mamá que pueda ser. 'Te amaré para siempre, te querré para siempre, mientras viva mi bebé serás'- si sabes que sabes", terminaba la actriz.

En la fiesta se puede ver la decoración en rosa y azul y carteles para que los invitados se posicionaran en el sexo que preferían. La actriz llevaba un vestido largo en colores azul y rosa el cabello trenzado. De Kopech ni rastro.

Ante los rumores de que ha surgido un conflicto en la pareja debido a la identidad del padre del bebé, Morgan no se ha pronunciado, pero su representante ha asegurado a People que Kopech es el padre del niño, resolviendo la duda que todos cuestionaban, pero sin dar detalles sobre la separación.

El jugador de béisbol del White Sox también anunció a principios de mes que no va a jugar en esta breve temporada a causa de la crisis del coronavirus.

La actriz por su parte es conocida por interpretar a Toni Topaz en la serie adolescente 'Riverdale' que ya va por su quinta temporada. Sus compañeros de reparto como Camila Mendes, Lili Reinhart o muchos otros famosos como Bella Thorne le han dado a la actriz la enhorabuena por su embarazo.

