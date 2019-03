El épico zasca de Manel Navarro en defensa del Orgullo LGTBI que triunfa en redes sociales

Manel Navarro, el intérprete de 'Do It For Your Lover', la canción que ha representado a España en el Festival de Eurovisión 2017, ha generado muchos comentarios en las redes sociales con un mensaje en el que defiende la fiesta del Orgullo LGTBI. El mensaje ha sido alabado y aplaudido por un gran número de personas.

Todo comenzó cuando el presidente del partido de Ciudadanos, Albert Rivera publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que deseaba a todos una feliz fiesta del Orgullo LGTBI. A lo que una usuaria de Twitter decidió responder con un mensaje en el que calificaba a esta fiesta como una 'vergüenza'.

Por una sociedad abierta que garantice la igualdad, la libertad y el respeto a todos ¡Viva la vida! 🏳️‍🌈 Feliz #WorldPride2017 pic.twitter.com/LMfLNYCb1e — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 23 de junio de 2017

Los heteresoxuales no tenemos q salir a reivindicar nada porque no se nos persigue ni ataca por querernos. Es la diferencia #LoveWins — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 24 de junio de 2017

Fueron muchas las personas que se pusieron en contra de este mensaje, entre ellos el cantante Manel Navarro, que respondió con un mensaje en defensa de esta fiesta: "Los heterosexuales no tenemos que salir a reivindicar nada porque no se nos persigue ni ataca por querernos. Es la diferencia" escribió Navarro.

Los usuarios han aplaudido esta respuesta que ya supera los 3.000 retuits y tiene más de 7.500 me gusta.