"Es de mala educación": Olivia Rodrigo, acusada de copiar a una famosa artista con la portada de su nuevo trabajo

La actriz y cantante Olivia Rodrigo está en un momento arrollador de su carrera. Con solo 18 años y habiendo acabado de graduarse del instituto, la joven está en el top de todas las listas de éxitos musicales del momento con su álbum, 'Sour'.

Ahora Olivia ha anunciado un nuevo proyecto con unas llamativas fotos, un concierto con temática de 'baile de graduación' grabado de sus canciones, pero se ha encontrado con polémica.

"ya que nunca pude ir al prom, quería organizar una pequeña fiesta de graduación con mi gente favorita (vosotros obviamente). ¡¡La película del concierto SOUR prom sale este martes!!", revelaba junto a imágenes donde sale de 'Prom Queen', con corona y flores y toda la máscara de pestañas corrida por lágrimas.

Esta misma foto la ha subido nada menos que Courtney Love, con un incisivo mensaje.

"¡Busca las diferencias! ¡Gemelas!", escribía irónicamente mencionando a Olivia. La artista hacía referencia a su propia portada de los 90 para 'Hole' del álbum 'Live though this'.

Después de que su post causara un gran revuelo, Rodrigo respondía a Courtney diciendo "te quiero y amo live though this muuuucho", a lo que Love replica: "Olivia, de nada. ¡Mi florista favorito está en Notting Hill, Londres! ¡Escríbeme por privado para los detalles! ¡Qué ganas de leer tu nota!".

La controversia sin embargo ha continuado en redes sociales donde fans de Olivia criticaban a Courtney por creerse 'dueña' del concepto de llorar en el baile de graduación, de "inventar la película Carrie" o de atacar a una adolescente por un trabajo que salió antes de que ella naciera. Finalmente Courtney ha respondido con otro mensaje.

"Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enfadada. Me pasa todo el tiempo. Y la verdad es que soy muy magnánima al respecto. Pero esto ha sido en una forma mala. [...] Es de mala educación y tengo todo el derecho de reivindicar mi trabajo", se reafirma.

