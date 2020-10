Maisie Williams planea cambiarse de país... ¿A dónde irá?

Maisie Williams fue conocida mundialmente por interpretar a Arya Stark en la famosa serie 'Juego de Tronos'. Ahora, con 23 años, esta joven actriz tiene otros proyectos entre manos para la pantalla. Sin embargo, tantas idas y venidas por todo el mundo han hecho que se plantee seriamente donde vivir.

En una entrevista a la revista 'Interview', Williams admitía que, técnicamente, vive en Londres, aunque hubiera estado viajando de un lado para otro por exigencias de su trabajo en los últimos años. "No tengo muy claro dónde quiero instalarme", ha confesado.

La actriz, que mantiene una relación con un joven llamado Reuben Selby, ha admitido que ambos preferirían irse "al campo". Sin embargo, la pareja está dudando si mudarse a algún lugar de Inglaterra o establecerse en Francia.

Por otra parte, Maisie se crió en Bristol, pero descarta la idea de mudarse allí, aunque a menudo visita a su familia y amigos. "Volver a casa resulta agradable, pero también extraño", ha explicado la actriz. "Yo siento que soy la misma persona, pero ahora todo ha cambiado", ha añadido.

¿Por qué Francia?

Durante la entrevista, Maisie ha admitido que está estudiando francés actualmente, por lo que mudarse al país galo significaría poner a prueba todos sus conocimientos sobre este idioma. Sin embargo, la actriz admite que a veces no se le da tan bien como ella piensa: "Cada vez que pienso que por fin puedo hablar con soltura, me doy cuenta de que no tengo ni idea de cómo se dice nada, pero siempre vuelvo a París para aprender más", ha confesado.

