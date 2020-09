"Es realmente difícil": Maisie Williams habla sobre el rechazo que sintió tras el final de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' es una serie que ha conseguido posicionarse como una de las más famosas y mejor producidas de la historia. Pero incluso cuando trabajas en un proyecto de este calibre, a tu salida no se te asegura que los papales para los que te presentes vayan a cogerte con seguridad.

Por eso, Maisie Williams ha compartido su experiencia tras el final de 'Juego de Tronos' en una entrevista con The Telegraph, donde ha explicado cómo le afectó ver que le decían que no, después de 10 triunfando en televisión.

"Es casi más difícil porque nunca me habían dicho que no. La segunda cosa para la que hice una audición fue 'Juego de Tronos', y eso lanzó mi carrera. Siempre hay competencia, no importa cuánto hayas hecho, siempre perderás papeles", comentaba la actriz que encarnó a Arya Stark.

"La industria se basa en el rechazo. Definitivamente estoy aprendiendo eso ahora: cómo superar el rechazo y no verlo como algo personal. Pero aprender a que te digan que no es realmente difícil como actor establecido", seguía explicando.

"Nadie tiene tiempo para ti cuando estás como, 'Oh, no obtuve el papel en esto'. Son como, 'Acabas de salir de la serie de televisión más exitoso de la década, ¿puedes aguantar un minuto?'".

"Tengo un pequeño plan por primera vez. A lo largo de toda mi carrera no me he fijado ningún objetivo, y ha estado bien, pero recientemente he estado como, 'Está bien, intentemos manipular esta situación en la que estamos y concretar algunas cosas que quiero hacer'", explicaba la actriz, con una perspectiva más renovada.

"Ha sido realmente útil, incluso desde una perspectiva de salud mental, sentir que hay algún tipo de dirección. No estoy simplemente flotando por el mundo esperando ver. Ahora tengo una idea", terminaba diciendo Williams, que parece salir renovada de su crisis tras la vuelta al mercado laboral.

Actualmente la actriz se encuentra trabajando en una nueva serie llamada 'Two Weeks to Live' y ha estrenado recientemente la película de Marvel 'The New Mutants'.

