Maisie Williams, Arya Stark en 'Juego de Tronos', será una vikinga en 'Doctor Who'

Uno de los doctores más conocidos de la televisión, 'Doctor Who', ha regresado a la televisión con su novena temporada y con una invitada de lujo. Maisie Williams, conocida también por su personaje Arya en 'Juego de Tronos', estará en un episodio de la nueva entrega.



Su presencia era una de las más esperadas de esta novena temporada, por lo que la BBC ha decidido estrenar un sneak peak del capítulo en el que debuta la actriz.



A pesar de lo que se esperaba, la actriz no plantará cara al Doctor, sino todo lo contario, colaborará con él para poner a salvo la galaxia y lo hará enfundada en un traje de vikinga.



En el episodio, el Doctor y Clara entrenarán a un grupo de vikingos, incluida Ashildre, el personaje de Williams, para hacer frente al ejército más poderoso de la galaxia.



La actriz ya avisó en la alfombra roja de los Emmys que nada era lo que parecía. "Casi todas las predicciones de la gente sobre mi personaje son erróneas".



Además, y aprovechando el tirón que tiene Williams, la cadena BBC ha lanzado algunas imágenes inéditas del quinto episodio, 'The Girl Who Died'.





Sin embargo, el cameo de la actriz de 'Juego de Tronos' no es la única sorpresa que el equipo de la serie ha preparado para los espectadores. El episodio de Navidad traerá de vuelta a River Song, interpretado por Alex Kingston.



Y por último, y para alegría de los seguidores de la serie, la BBC ya ha anunciado que 'Doctor Who' tendrá su propio spin-off, llamado 'Class'. La trama se desarrollará en torno a un grupo de adolescentes londinenses, que compaginarán sus estudios con hacer frente a las amenazas que se cuelan a través de las paredes del tiempo.