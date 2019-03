Mahershala Ali, confirmado para la tercera temporada de 'True Detective'

Ya no esperábamos que ocurriera el milagro, pero finalmente, sí: habrá tercera temporada de 'True Detective' y ya conocemos al primer protagonista confirmado. Se trata de Mahershala Ali, ganador del Oscar al mejor actor por su trabajo en 'Moonlight'.

Ali ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de 'True Detective' con el escueto comentario "Season 3 HBO", confirmando tanto su fichaje como la producción de la serie creada por Nic Pizzolatto.

Casey Bloys, presidente de programación de HBO, ha confirmado también este fichaje durante una rueda de prensa de la Television Critics Association: "Tengo cinco guiones para la tercera temporada. Estoy muy impresionado y contento por lo que he leído. No quiero adelantar nada, pero lo que he leído del guión es impresionante".

Tras una primera temporada que recibió una gran acogida tanto por el público como por la crítica, recibiendo numerosos reconocimientos y premios; la segunda entrega fue todo lo contrario y provocó que se haya rumoreado con la producción de la tercera temporada durante más de un año.